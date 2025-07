iPhone 17 Pro: display anti-riflesso e più resistente ai graffi

Gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max che saranno annunciati da Apple questo settembre insieme al resto della sua nuova gamma di smartphone potrebbero andarsi a caratterizzare per l’adozione di uno speciale display anti-riflesso e più resistente ai graffi, pensato per migliorare la visibilità e la durata nel tempo.

iPhone 17 Pro: display speciale pensato per migliorare visibilità e durata

Una fonte affidabile che ha parlato con la redazione MacRumors ha infatti riferito che i fornitori di Apple sono stati in grado di ottenere un rendimento abbastanza alto sul vetro anti-riflesso da supportare la produzione di massa. L’iPhone 17 Pro e 17 Pro Max avranno dovrebbero pertanto avere la nuova tecnologia di visualizzazione, ma non sarà lo stesso per il modello base e per quello Air.

Il display in questione, le cui indiscrezioni avevano già cominciato a circolare lo scorso anno, è presumibilmente più resistente ai graffi rispetto all’attuale Ceramic Shield ed ecco perché i modelli di iPhone 17 che lo usano potrebbero essere in grado di resistere meglio all’usura.

All’inizio di quest’anno, Apple stava avendo problemi con il ridimensionamento del processo di rivestimento del display e, di conseguenza, sembrava che il tutto sarebbe stato annullato o quantomeno rimandato. L’aggiunta dello strato anti-riflesso era troppo laborioso e stava rallentando la produzione. Da allora, però, il processo è stato migliorato.

Gli attuali modelli di iPhone hanno un rivestimento oleorepellente resistente alle impronte digitali e il Ceramic Shield, ma il colosso di Cupertino non si è concentrata sull’anti-riflesso come per i display di iPad e Mac.

Per contesto, gli ultimi smartphone Samsung sono dotati di Gorilla Glass Armor, una tecnologia che riduce i riflessi fino al 75% e migliora il contrasto in condizioni di luce luminose. Apple potrebbe introdurre funzionalità simili per stare al passo con i miglioramenti implementati dalla sudcoreana.