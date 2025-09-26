iPhone 17 Pro: l'azienda dell'app Halide recensisce le fotocamere

Quanto sono effettivamente performanti, a detta degli intenditori, le fotocamere del nuovo iPhone 17 Pro che Apple ha presentato a inizio mese? A pronunciarsi sulla questione ci ha pensato Lux, l’azienda alle spalle di Halide, la nota app per fotografia professionale con controlli manuali ampliante apprezzata dagli esperti del settore, con un’apposita recensione.

iPhone 17 Pro: per Lux le fotocamere sono promosse

Lux ha realizzato una serie di affascinanti scatti con iPhone 17 Pro tra New York, Londra e Islanda, tutti visibili mediante il link in fonte, e nel fare ciò ha avuto modo di attenzione le nuove opzioni di zoom teleobiettivo 4x e 8x, gli aggiornamenti allo zoom 2x di “qualità ottica” e la nuova fotocamera frontale Center Stage.

Ad entusiasmare particolarmente è stato lo zoom 8x. Lux dichiara infatti quanto segue: “L’esperienza complessiva di scattare un obiettivo così a lungo non dovrebbe essere così buona. Non l’ho visto menzionato nelle recensioni, ma la questione di mantenere un obiettivo da 200 mm in qualche modo stabile e non un esercizio di tremenda frustrazione è sorprendente. Apple sta utilizzando sia la sua migliore stabilizzazione hardware su questa fotocamera che la stabilizzazione del software, come si vede in funzionalità come la modalità Azione”.

Riguardo l’aggiornamento della modalità 2x, invece, Lux si è così pronunciata: “È davvero evidente che la modalità 2× sulla fotocamera principale è molto meglio. Non solo il risultato è più nitido, ma sembra anche meno visibilmente “elaborato”; una vera vittoria considerando che Apple afferma che questo è in realtà dovuto a più elaborazione”.