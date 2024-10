iPhone 17 Pro Max avrà una Dynamic Island più piccola

Lo scorso mese sono stati tolti i veli ai nuovi iPhone 16, ma già si discute dei futuri modelli di smartphone Apple, più precisamente di iPhone 17 Pro Max. Stando a quanto riferito nelle sorse ore dall’analista Jeff Pu, il top di gamma della “mela morsicata” che arriverà il prossimo anno andrà a caratterizzarsi per la presenza di una Dynamic Island più piccola.

iPhone 17 Pro Max: metalens per Dynamic Island ridotta

Entrando maggiormente nel dettaglio della questione, secondo una nota di ricerca inviata da Jeff Pu alla banca di investimenti Haitong International, il cambiamento principale sarà l’adozione della tecnologia metalens per il sistema Face ID, che permetterà di ridurre in modo significativo le dimensioni della Dynamic Island su iPhone 17 Pro Max. La novità non dovrebbe riguardare anche altri modelli della serie iPhone 17.

Le metalens sono lenti sottili e piatte con micro pattern incisi sulla loro superficie, in grado di focalizzare la luce in modo più preciso rispetto alle lenti curve tradizionali.

Pu non ha fornito ulteriori dettagli su come Apple andrà a integrare questa tecnologia nel sistema Face ID, ma la riduzione della Dynamic Island sarà probabilmente legata a una maggiore efficienza e precisione nel riconoscimento facciale.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la Dynamic Island è stata introdotto per la prima volta con gli iPhone 14 Pro e 13 Pro Max nel 2022, per poi venire estesa a tutti i modelli di iPhone 15 e iPhone 16. Questa innovativa soluzione sostituisce il tradizionale notch e si adatta dinamicamente alle notifiche e alle interazioni degli utenti.