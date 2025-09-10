 iPhone 17 Pro: nuova opzione per disattivare il PWM
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone 17 Pro: nuova opzione per disattivare il PWM

Gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max offrono una nuova impostazione che consente di disabilitare la modulazione della larghezza di impulso (PWM).
iPhone 17 Pro: nuova opzione per disattivare il PWM
Tecnologia Mobile
Gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max offrono una nuova impostazione che consente di disabilitare la modulazione della larghezza di impulso (PWM).
Apple

I nuovi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max da poco annunciati includono un’impostazione di accessibilità che consente di disabilitare la modulazione della larghezza di impulso (PWM). Lo si apprendere dalle informazioni pervenute dopo l’analisi della Relase Candidate di iOS 26.

iPhone 17 Pro: nuova opzione per disabilitare la modulazione della larghezza di impulso

Gli ultimi smartphone Pro di Apple presentano quindi un interruttore nella sezione dedicata alle dimensioni del testo delle impostazioni di accessibilità tramite cui gli utenti sono in grado di attivare o disattivare PWM.

La descrizione fornita da Apple stessa specifica quanto segue: “disattiva la modulazione della larghezza di impulso per fornire un metodo alternativo di regolazione della luminosità del display OLED, in grado di garantire una resa più uniforme ai bassi livelli di luminosità. La disattivazione del PWM può influenzare le prestazioni del display in condizioni di scarsa luminosità”.

Al momento l’opzione è confermata esclusivamente sugli iPhone Pro, ma non è escluso che possa essere resa disponibile anche sugli altri “melafonini” parte della nuova gamma.

Per chi non lo sapesse, la modulazione della larghezza di impulso viene utilizzata per regolare la luminosità di un display. Il PWM è progettato per attivare o spegnere rapidamente i pixel LED o OLED per controllare la luminosità che le persone percepiscono. Alcuni utenti sono infastiditi dal PWM e possono vedere uno sfarfallio a livelli di luminosità più bassi.

Gli utenti colpiti spesso si lamentano di affaticamento degli occhi, mal di testa e altri sintomi, ma è una tecnologia che i produttori di display utilizzano perché è efficiente dal punto di vista energetico.

Fonte: MacRumors

Pubblicato il 10 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Realme C75: lasciati sorprendere da un ottimo telefono a soli 128€

Realme C75: lasciati sorprendere da un ottimo telefono a soli 128€
Samsung Galaxy S26 Ultra: il gruppo fotocamere sarà ingombrante

Samsung Galaxy S26 Ultra: il gruppo fotocamere sarà ingombrante
Nuovi chip A19, A19 Pro, C1X e N1 per iPhone 17

Nuovi chip A19, A19 Pro, C1X e N1 per iPhone 17
Arriva iPhone 17: iPhone 16e più conveniente che mai (offerta)

Arriva iPhone 17: iPhone 16e più conveniente che mai (offerta)
Realme C75: lasciati sorprendere da un ottimo telefono a soli 128€

Realme C75: lasciati sorprendere da un ottimo telefono a soli 128€
Samsung Galaxy S26 Ultra: il gruppo fotocamere sarà ingombrante

Samsung Galaxy S26 Ultra: il gruppo fotocamere sarà ingombrante
Nuovi chip A19, A19 Pro, C1X e N1 per iPhone 17

Nuovi chip A19, A19 Pro, C1X e N1 per iPhone 17
Arriva iPhone 17: iPhone 16e più conveniente che mai (offerta)

Arriva iPhone 17: iPhone 16e più conveniente che mai (offerta)
Martina Oliva
Pubblicato il
10 set 2025
Link copiato negli appunti