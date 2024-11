iPhone 17: ProMotion atteso per tutta la gamma

Il prossimo anno, Apple lancerà sul mercato la gamma iPhone 17 e, stando a quelle che sono le indiscrezioni diffuse nelle scorse ore, tutti i dispositivi parte della stessa andranno a caratterizzarsi per l’utilizzo di display LPTO (low-temperature polycrystalline oxide) a basso consumo energetico, con refresh rate variabile fino a 120 Hz grazie alla tecnologia ProMotion.

iPhone 17: tutta la gamma con ProMotion

Da notare che sino a questo momento la tecnologia ProMotion è stata un’esclusiva dei modelli Pro di iPhone, pertanto l’espansione all’intera gamma, incluso il nuovo e ipotetico modello Air, rappresenterebbe un importante passo avanti per gli utenti.

Per chi non lo sapesse o comunque non lo ricordasse, LTPO è una tecnologia per i display OLED che consente una regolazione dinamica del refresh rate, riducendo il consumo energetico. Grazie ad essa, gli iPhone 17 saranno in grado di gestire il refresh rate in base al contenuto, aumentando la fluidità nelle interazioni senza compromettere la durata della batteria. Sia Samsung che LG saranno i fornitori ufficiali dei display LTPO per la gamma iPhone 17.

Questo progresso riflette a tutto tondo l’obiettivo della “mela morsicata” di ampliare le funzionalità premium anche sui modelli standard, distinguendosi così dai modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus che ancora montano display a 60 Hz.

Inoltre, con il ProMotion, gli utenti noteranno una maggiore scorrevolezza nello scrolling e nei contenuti video, con una frequenza di aggiornamento che può adattarsi fino a 120 Hz per la massima fluidità, ma anche scendere a valori molto bassi, andando in tal modo ad ottimizzare il più possibile l’efficienza energetica del device.