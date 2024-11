iPhone 17: tecnologia a 3 nm per i chip A19

Il chip A19 di nuova generazione di Apple che sarà disponibile sui futuri iPhone 17 e 17 Air e il chip A19 Pro destinato ad iPhone 17 Pro e 17 Pro Max saranno prodotti con l’ultimo processo a 3 nm di terza generazione di TSMC chiamato N3P. A riferire l’indiscrezione in questione è stato, nelle scorse ore, l’analista Jeff Pu, in una più ampia nota per la banca d’investimento Haitong.

iPhone 17: chip A19 e A19 Pro con processo a 3 nm di terza generazione

Gli attuali chip A18 e A18 Pro per la gamma iPhone 16 sono prodotti con il processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC noto come N3E, mentre il chip A17 Pro nei modelli iPhone 15 Pro è prodotto con il processo a 3 nm di prima generazione di TSMC noto come N3B.

Da tenere presente che N3P è considerato un restringimento di processo rispetto a N3E, il che significa che i chip prodotti con il processo più recente avranno una maggiore densità dei transistor. La cosa non rappresenta certo una sorpresa e sta a significare che i modelli di iPhone 17 del prossimo anno dovrebbero offrire prestazioni ed efficienza energetica leggermente migliorate rispetto a quanto proposto sugli attuali iPhone 16.

Ricordiamo che in base a report precedenti TSMC avrebbe iniziato la produzione di massa di chip costruiti con il processo N3P nella seconda metà del 2024, mentre i primi “avvistamenti”del chip erano già avvenuto ad agosto del 2023.

Nel 2026, poi, il colosso di Cupertino dovrebbe arrivare a sfruttare il primo processo a 2 nm di TSMC per i chip A20 nei modelli di iPhone 18.