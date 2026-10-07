 iPhone 17e è l'affare last minute nella Festa di Prime
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iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto

Non lasciarti sfuggire lo sconto che taglia il prezzo di iPhone 17e: la promozione è in corso su Amazon, con disponibilità immediata.
iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto
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Non lasciarti sfuggire lo sconto che taglia il prezzo di iPhone 17e: la promozione è in corso su Amazon, con disponibilità immediata.
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Presentato quest’anno, iPhone 17e è protagonista di un’offerta molto interessante in corso su Amazon. È lo smartphone della mela morsicata con chip A19, modem C1X e fotocamera Fusion da 48 megapixel che registra video 4K, senza dimenticare il display Super Retina XDR da 6,1 pollici ricoperto da Ceramic Shield 2. Chi lo ha già messo alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,8 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce, praticamente un perfect score.

Compra iPhone 17e in forte sconto

Lo sconto di Amazon dedicato all’iPhone 17e

Integra il supporto alla tecnologia MagSafe che lo rende compatibile con un’ampia gamma di accessori, come gli altri modelli, e il sistema operativo iOS con accesso a Siri e alle funzionalità di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Tra gli altri punti di forza c’è anche la batteria con autonomia fino a 26 ore con una sola ricarica, il tutto integrato nel design curato nei minimi dettagli dal gruppo di Cupertino. Scopri di più nella descrizione completa.

Le caratteristiche di iPhone 17e

In questo momento, la versione da 256 GB di iPhone 17e è in sconto del 17% rispetto a quanto previsto dal listino ufficiale: la puoi acquistare al prezzo finale di 729 euro. La colorazione interessata è Rosa cipria, quella visibile nella scheda qui sotto. Sia la vendita che la spedizione sono gestita da Amazon, con la consegna senza spesa a domicilio prevista già entro domani.

Sta per terminare la Festa delle Offerte Prime, ma ci sono ancora migliaia di promozioni disponibili sull’e-commerce. La partecipazione all’evento è riservata agli iscritti Prime, con lo stesso abbonamento da utilizzare per lo streaming su Prime Video: puoi attivare gratuitamente la prova di 30 giorni e iniziare subito a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2026
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