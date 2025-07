iPhone 17e: in arrivo la prossima primavera

Quando arriverà il successore dell’iPhone 16e, che è stato annunciato da Apple all’inizio di quest’anno? A fornire la risposta ci ha pensato la testata coreana The Elec, secondo cui il colosso di Cupertino provvederà a introdurre sul mercato l’iPhone 17e nella primavera 2026 e attualmente la produzione sarebbe già in fase avanzata.

iPhone 17e: in arrivo nella primavera 2026

Non sarà una rivoluzione, sia ben chiaro, ma una buona opzione per entrare a far parte del mondo della “mela morsicata” senza dover spendere cifre particolarmente consistenti, grazie al riutilizzo di componenti già testati, avendo al tempo stesso la garanzia di ottenere prestazioni moderne e aggiornamenti software duraturi.

Per quel che concerne le specifiche, il dispositivo sarà presumibilmente dotato dello stesso pannello OLED da 6,1 pollici montato sull’attuale iPhone 16e, derivante a sua volta dall’iPhone 14. L’iPhone 17e porterà dovrebbe altresì portare in dote Face ID, porta USB-C e chip A18, lo stesso montato sui modelli non Pro della serie iPhone 16.

Riguardo il prezzo, si parla di una cifra a partire da 599 dollari negli USA, dunque perfettamente in linea con il modello corrente.

Oltre a ciò, è di rilievo il fatto che Apple pare essere intenzionata a rendere la linea “e” una costante. Sarebbe infatti già previsto anche un iPhone 18e che dovrebbe venire lanciato insieme all’iPhone 18 “standard” nella primavera 2027, mentre i modelli di iPhone 18 Pro dovrebbero arrivare in occasione del consueto evento autunnale, al fine di ottimizzare le catene produttive, differenziare il marketing e presumibilmente allungare il ciclo di attenzione mediatica degli smartphone.