iPhone 18: prezzo più alto a causa del chip a 2 nm

I futuri modelli di iPhone 18 di Apple adotteranno il processo di produzione a 2 nm di TSMC per il chip A20 di nuova generazione, che porterà sostanziali miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Di contro, per il colosso di Cupertino potrebbe comportare anche il dover affrontare costi di produzione ben più significativi che potrebbero riflettersi sul prezzo finale dei dispositivi e quindi sui clienti.

iPhone 18: prezzi più alti a causa del chip A20

L’ultima conferma che Apple utilizzerà il processo 2nm di TSMC nei modelli di iPhone del prossimo anno proviene dal leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, che ha fonti nella catena di approvvigionamento cinese. Gli analisti del settore Ming-Chi Kuo e Jeff Pu hanno precedentemente riferito la medesima cosa, per cui sembra che sia stato confermato che la “mela morsicata” adotterà la più avanzata tecnologia dei wafer di silicio.

TSMC prevede di iniziare a produrre chip a 2 nm alla fine del 2025 e Apple dovrebbe essere la prima azienda a ricevere chip costruiti sul nuovo processo. TSMC sta costruendo due nuove strutture per ospitare la produzione di chip da 2 nm e sta lavorando all’approvazione per un terzo. Da tenere presente che TSMC generalmente costruisce nuovi fab quando ha bisogno di aumentare la capacità produttiva per gestire ordini significativi di chip e attualmente si sta espandendo in modo importante proprio per la tecnologia a 2 nm.

Apple dovrebbe essere il primo grande beneficiario del nuovo processo e proprio per questo è probabile che dovrà affrontare costi significativamente aumentati, il che potrebbe portare gli iPhone 18 a un aumento di prezzo, appunto.