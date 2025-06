iPhone 18 Pro: Face ID sotto il display e Dynamic Island più piccola

Apple si appresta a fare un grande salto in avanti con l’iPhone 18 Pro, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2026, ma chi si aspettava un design completamente all-screen potrebbe rimanere fortemente deluso, in quanto il processo sarà molto più graduale di quanto inizialmente messo in conto.

iPhone 18 Pro: rivoluzione estatica più graduale

Secondo quanto riferimento nelle scorse ore dal noto analista Ross Young, infatti, il colosso di Cupertino migliorerà notevolmente le performance interne dell’iPhone, ma i cambiamenti sul fronte estetico saranno attuati in maniera molto più calma, ma ci si aspetta ancora che Apple apporti dei miglioramenti.

Per Young, andando più in dettaglio, almeno alcuni nuovi iPhone lanciati nel 2026 saranno dotati di Face ID sotto lo schermo. Anche se non ha menzionato alcun modello specifico, molto probabilmente si riferisce all’iPhone 18 Pro e al 18 Pro Max.

Nonostante il passaggio al Face ID sotto lo schermo, Young ha riferito che i modelli di iPhone in arrivo nel 2026 avranno ancora alcuni elementi visibili e per questo motivo crede che i dispositivi avranno ancora una “tacca”, ovvero la Dynamic Island, ma con ogni probabilità sarà più piccola rispetto a quella implementata a partire dagli iPhone 14 Pro.

Young ha altresì asserito di non essere sicuro se il foro della fotocamera anteriore verrà spostato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo dell’iPhone 18 o se rimarrà più centrato.

Inoltre, l’analista si aspetta che tutti gli elementi di Face ID alla fine vengano spostati sotto lo schermo, ma sino al 2028 è alquanto improbabile che ciò possa accadere.