iPhone 5s: per Apple è diventato obsoleto

Un nuovo device di casa Apple si è aggiunto alla lista dei prodotti obsoleti: si tratta dell’iPhone 5s, lo smartphone che venne rilasciato dall’azienda a settembre del 2013 e che segnò una vera e propria rivoluzione con l’implementazione del sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel pulsante Home e del chip A17, il primo su device mobile della “mela morsicata” con architettura a 64 bit.

iPhone 5s è diventato obsoleto

Nello specifico, Apple ora considera l’iPhone 5s un prodotto “obsoleto” a livello mondiale, il che significa che gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati della “mela morsicata” non offrono più riparazioni o altri servizi hardware per il dispositivo.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Apple considera un prodotto obsoleto una volta trascorsi sette anni dall’ultima volta che l’azienda lo ha distribuito per la vendita.

iPhone 5s a parte, Apple ha aggiornato anche l’elenco dei prodotti vintage, inserendovi l’iPod touch di sesta generazione rilasciato nel 2015 e l’iMac da 21,5 pollici con display retina 4K di fine 2015, in quanto sono trascorsi più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di commercializzare i suddetti dispositivi.

Nel caso dei prodotti vintage, gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple possono continuare a offrire riparazioni per un massimo di altri due anni, ma solo se le parti necessarie rimangono disponibili.

Da notare che ad aprile scorso Apple ha incluso anche l’iPhone 6 Plus nell’elenco dei prodotti obsoleti, mentre l’iPad mini 4 è stato aggiunto alla lista degli articoli vintage.