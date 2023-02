iPhone in abbonamento e Apple Pay Later in ritardo

Il servizio Apple Pay Later è stato annunciato durante la WWDC di giugno 2022, ma non è ancora disponibile. Stessa sorte per altri servizi finanziari, tra cui gli iPhone in abbonamento. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha scoperto i possibili motivi e ipotizzato le date di lancio.

iPhone in abbonamento e Apple Pay Later

Oltre che dalla vendita dei dispositivi, Apple vuole ottenere profitti dall’advertising e dai servizi finanziari. L’azienda di Cupertino ha annunciato diverse novità, ma nessuna è stata ancora lanciata sul mercato. Secondo Mark Gurman di Bloomberg sono emersi vari problemi tecnici che ne hanno rallentato lo sviluppo e quindi causato il mancato rispetto della roadmap.

Apple Pay Later, annunciato a giugno 2022, doveva essere disponibile da settembre. Il servizio permette agli utenti di acquistare un prodotto e scegliere di pagare in quattro rate senza interessi entro sei settimane. Il conto di deposito con Apple Card era stato invece annunciato nel mese di ottobre.

Altre due iniziative non sono state ancora annunciate. Si tratta di Apple Pay Later Monthly Installments che consente di pagare a rate sul lungo periodo con interessi e l’offerta degli iPhone in abbonamento. Tutti questi servizi richiedono lo sviluppo di una piattaforma piuttosto complessa in collaborazione con i partner, tra cui Goldman Sachs.

Secondo Gurman, Apple Pay Later dovrebbe debuttare entro marzo o aprile, probabilmente con iOS 16.4, ma solo negli Stati Uniti. Non sono invece note le tempistiche per gli iPhone in abbonamento. Il servizio potrebbe essere molto apprezzato dagli utenti, considerato che i modelli più costosi degli iPhone 14 sono i più richiesti.

