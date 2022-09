Apple Pay Later non sarà disponibile prima del 2023. Il servizio, annunciato durante la conferenza WWDC 2022 di giugno, consente di effettuare un pagamento in quattro rate senza interessi. Doveva essere incluso in iOS 16, ma l’azienda di Cupertino ha incontrato alcuni problemi tecnici. L’indiscrezione arriva dal noto Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Pay Later posticipato al 2023?

Pay Later è la versione Apple del servizio “buy now, pay later” (compra adesso, paga dopo), offerto da varie aziende, tra cui PayPal e Klarna. Nel caso dell’azienda di Cupertino è ovviamente associato al servizio Apple Pay e incluso in Apple Wallet. Gli utenti possono acquistare un prodotto e scegliere di pagare in quattro rate senza interessi entro sei settimane.

Pay Later sarà disponibile nei paesi in cui è possibile utilizzare Apple Pay. Nella pagina statunitense di iOS 16 è scritto che verrà aggiunto con un futuro aggiornamento (nella pagina italiana non c’è nessun riferimento al servizio), senza specificare una data precisa.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Pay Later dovrebbe arrivare nella primavera del 2023 con iOS 16.4. Apple avrebbe deciso di posticipare il servizio a causa di “significate sfide tecniche e ingegneristiche“. Non sono noti i problemi incontrati durante lo sviluppo. Probabilmente sono anche dovuti all’attenzione rivolta dalle autorità a questo metodo di pagamento.

Gurman ha inoltre ipotizzato che gli iPhone 15 avranno un design differente dagli iPhone 14 (una novità sarà la porta USB Type-C) e che il modello Pro Max potrebbe essere sostituito con un modello Ultra.