PayPal: con Pay Monthly si fanno rate fino a 24 mesi

Nel tentativo di mettere a disposizione degli utenti un maggior numero di opzioni al momento del pagamento e sulla falsariga di Apple Pay Later, nel corso delle ultime ore PayPal ha annunciato la disponibilità della nuova opzione Pay Monthly, la quale permette ai consumatori di suddividere i pagamenti di un certo rilievo su un arco di tempo che va da 6 a 24 mesi.

PayPal: pagamenti in 6, 12 o 24 rate per acquisti di rilievo

La proposta, emessa da Web Bank, è attualmente riservata agli Stati Uniti, ma è soltanto un primo passo verso la sua diffusione su scala globale, per cui in futuro dovrebbe essere disponibile pure per gli utenti italiani, al pari di quanto è già possibile fare con la formula Paga in 3 rate.

Andando più in dettaglio, la nuova opzione di pagamento è rivolta agli acquisti che comportano una spesa tra 199 dollari e 10 mila dollari, con pagamenti organizzati in 6, 12 oppure 24 mesi in base alla disponibilità, con prima rata a 30 giorni di distanza dall’operazione.

Ogni acquisto ha un TAEG basato sul rischio che va dallo 0% al 29,99%. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di debito o conto bancario e, come per il programma attuale di rateizzazione, non vengono applicate commissioni per i ritardi.

La nuova opzione di pagamento diventerà disponibile in automatico per i commercianti senza costi o rischi aggiuntivi. Inoltre, non viene richiesta l’integrazione manuale. Da notare, poi, che i commercianti potranno aggiungere i propri messaggi dinamici quando presenteranno ai clienti le opzioni di pagamento.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Greg Lisiewski, Vice President of Global Pay Later Products di PayPal, riguardo la nuova proposta.