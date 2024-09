iPhone, accesso rapido a Gemini di Google grazie al widget

L’app Google per iPhone è uno degli strumenti di terze parti più utilizzati su iOS e la sua popolarità continua a crescere. Con il lancio di iOS 18, Big G ha colto l’occasione per introdurre un aggiornamento al suo widget di ricerca, che ora consente di accedere a funzioni ancora più utili.

L’integrazione di Gemini AI, precedentemente accessibile solo tramite l’app Google, rappresenta un miglioramento degno di nota per chi è alla ricerca di risposte rapide e intelligenti. Questa novità dimostra che Google sta cercando di semplificare l’accesso alla sua intelligenza artificiale per gli utenti di iPhone.

Accesso rapido a Gemini AI da schermata Home su iPhone grazie a widget Google per iOS 18

In precedenza, per accedere a Gemini da un iPhone era necessario aprire l’app Google e navigare tra le schede per utilizzarlo. Ora, con il nuovo aggiornamento a iOS 18, è possibile lanciare l’intelligenza artificiale di Big G direttamente dalla schermata Home, semplicemente utilizzando il widget. Basta un semplice clic per fargli delle domande. Questa accessibilità avvicina le funzionalità di iOS a quelle offerte dal Google Pixel, dove l’AI è già profondamente integrata nell’ecosistema Android.

Widget Google per iOS 18 con scorciatoie personalizzabili

Oltre all’aggiunta di Gemini, il widget di ricerca di Google su iOS ha ricevuto una serie di altri miglioramenti. Gli utenti possono ora personalizzarlo aggiungendo scorciatoie a funzioni utili, come Google Lens per il riconoscimento delle immagini, la ricerca di canzoni o lo strumento di traduzione. Questo livello di personalizzazione offre un’apprezzabile flessibilità, consentendo agli utenti di configurare il widget in base alle proprie esigenze.

Per configurare queste scorciatoie, è sufficiente accedere alla modalità di modifica sulla schermata Home dell’iPhone e selezionare le funzioni desiderate dal widget di Google. Gli utenti possono scegliere fino a quattro scorciatoie da aggiungere, tra cui Gemini, Google Lens e altre utili opzioni.

Queste nuove funzioni rendono il widget uno degli strumenti più completi disponibili su iOS. Per coloro che desiderano esplorare ulteriormente le capacità dell’intelligenza artificiale, questo aggiornamento offre un accesso rapido e migliora le funzioni disponibili.