iPhone Air 2 potrebbe essere ancora più sottile: appena 5,2 mm

L’iPhone Air potrebbe essere ancora più sottile con la prossima generazione. Secondo un’indiscrezione pubblicata sul blog coreano Naver dall’account “yeux1122”, l’iPhone Air 2 misurerebbe circa 5,2 mm di spessore, contro i 5,6 mm del modello attuale.

iPhone Air 2: potrebbe essere sottile quanto l’iPhone Duo aperto

Sebbene la differenza possa sembrare relativamente minima sulla carta, farebbe comunque scendere il futuro modello ultra-sottile di Apple sotto la soglia dei 5,5 mm. Se questa informazione venisse confermata, l’iPhone Air 2 sarebbe circa 0,4 mm più sottile del suo predecessore, ovvero una riduzione di poco più del 7%. Questo spessore di 5,2 mm presenterebbe anche una particolarità: corrisponderebbe a quello dell’iPhone Duo una volta aperto lo schermo. Il prossimo iPhone Air potrebbe così mostrare la stessa sottigliezza del nuovo smartphone pieghevole di Apple in questa configurazione.

Questa informazione resta tuttavia da prendere con grande cautela. Proviene da un’indiscrezione e si aggiunge ad altre informazioni ancora non confermate riguardanti il futuro smartphone.

Una batteria più grande nonostante la taglia Slim…

Il cambiamento più sorprendente riguarderebbe potenzialmente la batteria. Una precedente indiscrezione menzionava una capacità di 3.500 mAh per l’iPhone Air 2, contro i 3.149 mAh del modello attuale. Il futuro smartphone potrebbe quindi essere al contempo più sottile e dotato di una batteria più capiente, se entrambe le informazioni si verificassero. Allo stato attuale, tuttavia, non si sa come il marchio della mela riuscirebbe a combinare queste due caratteristiche.

L’iPhone Air 2 sarebbe atteso all’inizio dell’anno prossimo, insieme all’iPhone 18e e all’iPhone 18 classico. Nel frattempo, Apple ha appena lanciato i suoi iPhone 18 Pro e si prepara a commercializzare tra pochi giorni l’iPhone Duo.