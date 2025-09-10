iPhone Air è solo eSIM: l'addio alla SIM fisica è vicino?

Per ridurre lo spessore di iPhone Air fino a raggiungere i suoi 5,6 millimetri di spessore (ignorando il camera bump) si è resa necessaria qualche rinuncia. Quella più significativa riguarda la perdita dello slot per la SIM fisica: il nuovo melafonino ultrasottile supporta solo le eSIM. Durante l’annuncio di ieri, Apple è stata molto abile nel trasformare un sacrificio in un’innovazione.

eSIM only: iPhone Air il primo di una lunga serie

Una grande innovazione ha permesso di dare vita ad iPhone Air: è la eSIM , sono le parole di John Ternus (SVP, Hardware Engineering). Anche nel comunicato ufficiale si sottolineano i vantaggi offerti da questa tecnologia rispetto a quanto avviene con le schede fisiche tradizionali: L’eSIM offre maggiore flessibilità e sicurezza, oltre a un’esperienza fluida di connettività rispetto alle tradizionali schede SIM fisiche . Tutto vero, ma ciò che viene volutamente ignorato è il compromesso da accettare in termini di libertà di scelta.

Va detto che in alcuni paesi come Canada, Giappone, Messico, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti (non in Italia), Apple proporrà esclusivamente versioni eSIM only anche dei modelli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Questo permetterà di liberare spazio all’interno del telaio e dedicarlo a una batteria più grande, con un incremento in termini di autonomia.

Il primo melafonino a introdurre il supporto alle eSIM è stato iPhone XS (e gli altri modelli della gamma) nel 2018. Oggi la tecnologia è diffusa, proposta da oltre 500 operatori telefonici in tutto il mondo: nel nostro paese, tra gli altri, da TIM, Vodafone, iliad e WINDTRE. Non dovrebbero dunque verificarsi problemi di compatibilità.

Resta da capire se Apple sarà in grado di influenzare gli altri brand del mercato mobile, come avvenuto più volte in passato, accelerando un processo di transizione che in un futuro non troppo lontano potrebbe concretizzarsi nell’addio alla SIM fisica. La nostra previsione? iPhone Air è solo il primo di una lunga serie di smartphone privi di slot in cui inserire la tessera, soprattutto nella fascia premium.