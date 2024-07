iPhone: batteria con rivestimento in metallo più duratura

Apple starebbe valutando di introdurre una nuova batteria per iPhone con un rivestimento in metallo, il che dovrebbe permettere una maggiore densità energetica e quindi una maggiore durata.

iPhone: batteria con maggiore densità energetica

La scelta di un rivestimento in metallo per la batteria va ad offrire non solo una durata maggiore, ma risulta essere pure maggiormente sostenibile a livello ambientale e di manutenzione più semplice per l’utente finale.

A riferirlo è stato l’analista Ming-Chi Kuo, informando che l’adozione di un rivestimento in acciaio inossidabile per la batteria degli iPhone consentirà un incremento della densità delle celle tra il 5% e il 10%, restando entro i limiti di sicurezza e rispettando le nuove normative dell’Unione Europea.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, infatti, una recente legge dell’UE richiede che entro il 2025 i produttori di smartphone garantiscano che le batterie possano essere sostituite dai proprietari mediante strumenti facilmente accessibili. Apple deve ovviamente conformarsi alla suddetta normativa e intende farlo con una tecnologia di “debonding” adesivo indotto elettricamente. Ciò consentirà agli utenti di applicare una bassa tensione elettrica per rimuovere rapidamente la batteria, anziché invece che sfruttare strisce adesive complicate.

Il nuovo sistema di sostituzione della batteria è previsto per essere introdotto in almeno un modello di iPhone 16 in arrivo quest’anno, mentre potrebbe andare a interessare tutti i modelli di iPhone 17 attesi per l’anno prossimo.

A tal riguardo, ricordiamo che proprio nei giorni scorsi è emerso che il colosso di Cupertino sta lavorando per semplificare la sostituzione delle batterie, rendendo il processo meno complicato e più accessibile a tutti.