iPhone: nuova tecnologia per sostituzione batterie

Apple sta sviluppando un sistema innovativo che semplificherà la sostituzione delle batterie degli iPhone. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso di Cupertino sta valutando l’uso di una tecnologia di “distacco adesivo indotto elettricamente” per l’effettuazione della suddetta operazione.

iPhone: tecnologia di “distacco adesivo indotto elettricamente” per le batterie

Allo stato attuale, la sostituzione della batteria di un iPhone richiede l’uso di pinzette per rimuovere la batteria esistente, che è fissata con strisce adesive, dopodiché occorre utilizzare una macchina apposita e un vassoio per pressare la nuova batteria al suo posto.

Con l’impiego della nuova tecnologia, invece, è previsto l’incapsulamento della batteria in metallo anziché in lamina, il che consente di staccare la batteria dal telaio dando una piccola scarica elettrica. Questa innovazione potrebbe semplificare di gran lunga il processo di sostituzione della batteria, andando a ridurre la dipendenza da adesivi difficili da gestire.

Presumibilmente Apple andrà a introdurre la nuova tecnologia già con uno dei modelli di iPhone 16 in arrivo quest’autunno, per poi estenderla a tutta la gamma con l’avvento di iPhone 17 previsto per il prossimo anno.

Kyle Wiens, CEO di iFixit, ha accolto con favore questa notizia, affermando che qualsiasi strategia che aiuti a invertire l’uso degli adesivi è ben accetta. Wiens ha altresì sottolineato che l’applicazione di una tensione per rilasciare la batteria dell’iPhone è un buon approccio, poiché le forniture di corrente continua, solitamente adoperate per i test e la ricarica degli elettronici, sono ampiamente disponibili.

Ricordiamo che le normative dell’UE potrebbero richiedere ad Apple di rendere le batterie degli iPhone sostituibili dagli utenti, ma alcune deroghe potrebbero andare a incidere sulla maniera in cui il colosso di Cupertino dovrà conformarsi a queste regole.