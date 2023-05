iPhone: display microLED nella roadmap di Apple

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, nei piani futuri di Apple vi è l’implementazione dei display microLED su iPhone. A renderlo noto è stato un nuovo report del DigiTimes.

iPhone: microLED nel 2026 o nel 2027

La tecnologia di visualizzazione in questione permetterebbe di ottenere svariati vantaggi rispetto a quanto attualmente proposto, ovvero di ricavare una maggiore luminosità, un dispendio energetico inferiore, una migliore contrast ratio e altri vantaggi rispetto agli attuali iPhone con schermo OLED.

Prima ancora che su mobile, la tecnologia microLED arriverà su Apple Watch Ultra, come vociferato in precedenza, con l’implementazione è prevista nel 2025. Successivamente display del genere verranno adoperati pure su smartphone e tablet della “mela morsicata”.

Il primo “melafonino” con un display del genere è previsto per il 2026 o per il 2027, quindi con il lancio di iPhone 18 o iPhone 19. Tutti e quattro gli iPhone 15 che invece faranno capolino sul mercato quest’anno dovrebbero portare in dote ancora il display OLED.

Da tenere presente che nel frattempo il colosso di Cupertino sta ancora completando il passaggio ai display OLED. Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, il primo dispositivo Apple con display del genere è stato l’Apple Watch originale, seguito da iPhone X, anche se proprio quest’ultimo in realtà sarebbe dovuto essere già dotato di schermo microLED.

A quanto pare, i primi modelli di iPad e Mac con display OLED faranno capolino sul mercato il prossimo anno. La transizione verso la tecnologia MicroLED seguirà probabilmente una traiettoria simile.

