iPhone: Face ID non funziona su iOS 15.7.1

A settembre Apple ha reso disponibile iOS 16 che è stato subito installato su un gran numero dispositivi, ma ci sono ancora molti utenti in possesso di un modello di iPhone meno recente che non possono (e/o non vogliono) procedere con l’update e stanno quindi continuando ad usufruire di iOS 15. La cosa non costituisce un problema, in quanto il gruppo di Cupertino aveva promesso di rilasciare aggiornamenti di sicurezza pure per la precedente versione dell’OS. Infatti, nelle scorse ore è stata pubblicata la Relase Candidate di iOS 15.7.1, ma a giudicare dalle lamentele forse per il momento è bene non procedere con l’update neppure in questo caso.

iPhone: Face ID bloccato con la RC di iOS 15.7.1

Gli utenti che hanno provveduto a installare la nuova versione di iOS 15, infatti, lamentano di essersi trovati ad avere a che fare con un bug alquanto fastidioso e invalidante: il Face ID non funziona. Inoltre, provando a registrare nuovamente il proprio volto per il riconoscimento 3D la procedura non va a buon fine, in quanto sullo schermo viene mostrata la scritta “Face ID non disponibile”.

La maggior parte delle segnalazioni sono relative ad iPhone 12 Pro e 13 Pro, ma non è assolutamente da escludere che la cosa possa interessare pure altri modelli.

Le cause, attualmente, non sono chiare e non è chiaro neppure se Apple sia a conoscenza della situazione o meno, ma è inevitabile che il grave impedimento che ne deriva e le numerose segnalazioni diffuse online porteranno l’azienda della “mela morsicata” a correggere quanto prima questo bug e a rilasciare una nuova RC.

In attesa di un correttivo, però, al fine di evitare problemi, è bene non installare l’aggiornamento in questione se non si ha la stretta necessità di farlo.