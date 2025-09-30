iPhone Fold: Samsung lavora ai display pieghevoli

iPhone Fold diventa poco alla volta sempre più concreto. Infatti, Lee Cheong, il presidente di Samsung Display, ha confermato i piani della divisione per realizzare display per smartphone pieghevoli per una grande azienda americana. Non è stato fatto esplicitamente il nome di Apple, sia ben chiaro, ma le probabilità che possa trattarsi proprio della “mela morsicata” sono decisamente elevate.

iPhone Fold: Samsung Display conferma i piani per realizzare gli schermi

Andando maggiormente in dettaglio, la scorsa settima Cheong ha detto ai giornalisti di Chosun Biz che la società sta accelerando i preparativi per la produzione di massa di display OLED progettati per smartphone pieghevoli da fornire a un cliente nordamericano. Il presidente ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni in merito al cliente, ma ci si aspetta che sia Apple.

Quando un produttore di pannelli come Samsung Display parla apertamente di produzione di massa per schermi pieghevoli destinati a un cliente nordamericano, sta a significare che l’architettura meccanica del prodotto è definita, che il formato è stato congelato e che i test di affidabilità sono a uno stato piuttosto avanzato. La fase di concept e pertanto superata ed è stata raggiunta quella in cui si pianificano volumi e ramp-up delle linee.

Ricordiamo che, in base a quanto emerso sino a questo momento, iPhone Fold dovrebbe arrivare entro il 2026 e sarà simile a due iPhone Air messi insieme, con un design sottile e una scocca in titanio. Da chiuso, dovrebbe ricordare un normale iPhone, mentre da aperto offrirà un’esperienza totalmente nuova, con uno schermo interno ampio e un’estetica minimalista.