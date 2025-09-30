 iPhone Fold: Samsung lavora ai display pieghevoli
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPhone Fold: Samsung lavora ai display pieghevoli

Samsung conferma i piani per produrre display per smartphone pieghevoli per un cliente americano. Dovrebbero essere per iPhone Fold di Apple.
iPhone Fold: Samsung lavora ai display pieghevoli
Tecnologia Mobile
Samsung conferma i piani per produrre display per smartphone pieghevoli per un cliente americano. Dovrebbero essere per iPhone Fold di Apple.
Dall-E

iPhone Fold diventa poco alla volta sempre più concreto. Infatti, Lee Cheong, il presidente di Samsung Display, ha confermato i piani della divisione per realizzare display per smartphone pieghevoli per una grande azienda americana. Non è stato fatto esplicitamente il nome di Apple, sia ben chiaro, ma le probabilità che possa trattarsi proprio della “mela morsicata” sono decisamente elevate.

iPhone Fold: Samsung Display conferma i piani per realizzare gli schermi

Andando maggiormente in dettaglio, la scorsa settima Cheong ha detto ai giornalisti di Chosun Biz che la società sta accelerando i preparativi per la produzione di massa di display OLED progettati per smartphone pieghevoli da fornire a un cliente nordamericano. Il presidente ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni in merito al cliente, ma ci si aspetta che sia Apple.

Quando un produttore di pannelli come Samsung Display parla apertamente di produzione di massa per schermi pieghevoli destinati a un cliente nordamericano, sta a significare che l’architettura meccanica del prodotto è definita, che il formato è stato congelato e che i test di affidabilità sono a uno stato piuttosto avanzato. La fase di concept e pertanto superata ed è stata raggiunta quella in cui si pianificano volumi e ramp-up delle linee.

Ricordiamo che, in base a quanto emerso sino a questo momento, iPhone Fold dovrebbe arrivare entro il 2026 e sarà simile a due iPhone Air messi insieme, con un design sottile e una scocca in titanio. Da chiuso, dovrebbe ricordare un normale iPhone, mentre da aperto offrirà un’esperienza totalmente nuova, con uno schermo interno ampio e un’estetica minimalista.

Fonte: Chosun Biz

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
OPPO Reno 13FS: boom di vendite su eBay per l'offerta speciale con coupon

OPPO Reno 13FS: boom di vendite su eBay per l'offerta speciale con coupon
Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile

Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER

Xiaomi 15T Pro a -200 euro e con Watch S4 in regalo: SUPER
Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay

Realme GT 6T: 12GB RAM, 256GB ROM e 120Hz a soli 303€ su eBay
OPPO Reno 13FS: boom di vendite su eBay per l'offerta speciale con coupon

OPPO Reno 13FS: boom di vendite su eBay per l'offerta speciale con coupon
Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile

Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
Martina Oliva
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti