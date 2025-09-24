iPhone funzionerà meglio con smartwatch di terze parti

Apple potrebbe ben presto consentire una migliore integrazione tra i suoi iPhone e gli smartwatch di terze parti. Nel codice di iOS 26.1, infatti, viene fatta menzione di una funzione di inoltro delle notifiche che potrebbe essere progettata per orologi smart ovviamente diversi da Apple Watch.

iPhone: funzione di inoltro delle notifiche su altri smartwatch

“Scegli quali app possono inviare notifiche al tuo accessorio”, si legge in una riga. “Le notifiche possono essere inoltrate a un accessorio alla volta. Le notifiche non appariranno su Apple Watch mentre l’inoltro delle notifiche è attivato”, si legge in un’altra riga.

Ci sono anche riferimenti a nuove funzionalità di accoppiamento degli accessori, come un framework AccessoryExtension per l’accoppiamento di un dispositivo di terze parti con un iPhone.

La formulazione è ambigua, pertanto non vi è alcuna garanzia che sia applicabile agli smartwatch di terze parti, ma considerando che il Digital Markets Act dell’Unione Europea richiede ad Apple l’obbligo di interoperabilità, dunque anche di fornire a smartwatch di terze parti e altri dispositivi l’accesso alle notifiche e ad altre funzionalità che sono normalmente riservate all’Apple Watch è lecito pensare che la direzione sia quella.

Il medesimo tema è al centro della causa antitrust del Dipartimento di Giustizia USA contro Apple, che accusa l’azienda di limitare le possibilità degli smartwatch concorrenti, impedendo ad esempio di sfruttare la connettività cellulare o di interagire pienamente con le notifiche.

Se l’inoltro delle notifiche è effettivamente correlato a smartwatch di terze parti, potrebbe quindi trattarsi di una funzione destinata non solo agli utenti dell’UE, ma potrebbe anche essere un cambiamento che il colosso di Cupertino prevede di implementare in tutto il mondo.