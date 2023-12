iPhone: Luxshare diventa il secondo produttore

Stando a quanto emerso nel corso degli ultimi giorni, Luxshare sta stringendo in maniera sempre maggiore i suoi legami con Apple, al punto che il produttore cinese è destinato a diventare il secondo assemblatore di iPhone più grande del mondo dopo essersi fatto carico della maggior parte degli affari dallo stabilimento di Pegatron a Kunshan, in Cina.

iPhone: Luxshare sta per diventare il secondo assemblatore al mondo

Andando più nello specifico, Pegatron ha annunciato che Luxshare sta investendo 296 milioni di dollari nell’impianto di Kunshan come espansione di capitale. In questo modo, la partecipazione di Pegatron nella struttura scenderà dal 100% al 37,5% e assumerà il controllo dell’impianto, rendendo Luxshare il secondo assemblatore di iPhone più grande del mondo.

“In risposta al mercato dinamico e all’ambiente industriale, e per rafforzare l’efficienza produttiva regionale, Pegatron si aspetta di riallocare le risorse in modo più efficace avendo una joint venture con l’investitore strategico attraverso l’iniezione di capitale, con conseguente distribuzione regionale equilibrata e una maggiore competitività”, ha dichiarato un portavoce di Pegatron a Nikkei Asia.

Tutto ciò non sta però a significare che Pegatron smetterà di fare iPhone. La società taiwanese potrebbe mirare a reinvestire questo denaro in altre strutture mentre continua ad espandere la sua attività in India. Report precedenti suggeriscono altresì che Apple mira a produrre il 25% degli smartphone della “mela morsicata” in India nei prossimi due o tre anni, appunto, compreso il futuro iPhone 16 Pro Max.

Ricordiamo che mentre Foxconn è il principale produttore di iPhone di Apple, Luxshare è il fornitore più importante dell’azienda per quel che concerne la realizzazione di iPhone, AirPods, Apple Watch, HomePod ed Apple Vision Pro.