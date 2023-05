Apple: Luxshare in India per iPhone 16 Pro Max

Nel corso degli anni, Luxshare, azienda cinese specializzata nell’assemblare e produrre componenti elettronici, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i colossi appartenenti al settore tech, tra cui anche e soprattutto Apple, per quel che concerne la catena di fornitura degli iPhone.

Apple e Luxshare fortificano la collaborazione in India

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la collaborazione con il gruppo di Cupertino è stata ulteriormente fortificata con l’apertura di nuove linee di produzione in India, dove Apple sta cominciando a spostare la produzione, al fine di evitare di dipendere totalmente dalla Cina per aggirare eventuali problemi di produzione e in virtù delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, oltre che per cercare di diversificare maggiormente la produzione.

Andando più in dettaglio, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Luxshare amplierà la sua presenza in India proprio grazie all’aiuto di Apple che starebbe negoziando direttamente con il governo per ottenere tutte le autorizzazioni del caso.

Sempre attenendosi a quanto dichiarato dall’analista, Luxshare potrebbe registrare una significativa crescita sia nel 2023 che nel 2024 proprio grazie all’azienda della “mela morsicata” che dovrebbe assegnargli gran parte degli ordini per la produzione dei prossimi iPhone 16 Pro Max in India.

Luxshare avrebbe già ricevuto ordini da Apple per l’assemblaggio di iPhone 15 Plus nel 2023, entrando in azione all’occorrenza pure per la produzione dl modello base e per quello Pro Max, altrimenti noto come Ultra. Inoltre, non è escluso che possa essere anche il partner incaricato per la produzione del primo visore AR/VR dell’azienda capitanata da Tim Cook.

