iPhone: meglio non metterlo nel riso, parola di Apple

I nuovi iPhone 15 che Apple ha lanciato sul mercato lo scorso autunno sono molto più resistenti ai liquidi rispetto ai modelli passati, ma possono ancora subire danni causati dall’acqua e uno dei suggerimenti più frequenti online al riguardo è quello di mettere il dispositivo nel riso per farlo asciugare al meglio. A quanto pare, però, non è per niente una buona idea!

iPhone: non bisogna asciugarlo con il riso

Fonti attendibili, comeWikiHow e BBC Science Focus, affermano che pur non essendo il migliore approccio, il sistema funziona, ma un nuovo documento di supporto sul sito di Apple individuato da Macworld sconsiglia espressamente di compiere tale operazione.

Andando più in dettaglio, nel documento di supporto si legge infatti che nel caso in cui il proprio iPhone abbia subito danni da liquidi non bisogna assolutamente asciugare il dispositivo utilizzando una fonte di calore esterna o aria compressa, inserire oggetti estranei, come un batuffolo di cotone o un tovagliolo di carta, nel connettore e… mettere il proprio iPhone in un sacchetto di riso, in quanto potrebbe consentire a piccole particelle del cereale di danneggiare il dispositivo.

Invece, i passaggi che vengono suggeriti dal colosso di Cupertino per far fronte all’eventuale contatto dell’iPhone consistono nel toccare delicatamente il dispositivo con la mano con il connettore rivolto verso il basso per rimuovere il liquido in eccesso e lasciare poi lo smartphone in un’area asciutta e con un po’ di flusso d’aria. Dopo almeno 30 minuti, è possibile provare a caricare il telefono con un cavo Lightning o USB-C o a collegare un accessorio.

Qualora dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra dovesse comparire ancora l’avviso che indica il contatto con liquidi, significa che è ancora presente del liquido, appunto, nel connettore o sotto i pin del cavo. In tal caso, bisogna lasciare l’iPhone in un’area asciutta con un leggero flusso d’aria per 24 ore, ma eventualmente è possibile provare a caricare o connettere un accessorio durante questo periodo.

Se il telefono si è asciugato ma continua a non caricarsi, bisogna scollegare il cavo dall’adattatore e l’adattatore dal muro (se possibile), dunque occorre procedere con un nuovo collegamento. Se nonostante tutto il problema persiste, è poi il caso di contattare il supporto Apple.