iPhone meno costoso con la stampa 3D in alluminio del telaio?

Secondo Bloomberg, Apple sta studiando la stampa 3D in alluminio per produrre i telai degli iPhone e le scocche degli Apple Watch.
Tecnologia Mobile
Il telaio dell’iPhone è un blocco di alluminio fresato, levigato e rifinito con una precisione maniacale, un processo costoso che produce una quantità notevole di scarti metallici. Ma Apple potrebbe ripensarci e cambiare metodo.

I futuri iPhone potrebbero costare meno grazie alla stampa 3D in alluminio

Secondo Bloomberg, l’azienda sta valutando la stampa 3D dell’alluminio per produrre i telai degli iPhone e le scocche dell’Apple Watch. Se funziona, potrebbe ridurre i costi di produzione al punto da rendere i futuri iPhone meno cari. O, più realisticamente, permettere ad Apple di mantenere i prezzi attuali mentre il costo dei componenti continua a salire.

Apple non parte da zero. L’azienda ha già introdotto la stampa 3D per componenti in titanio. L’Apple Watch Ultra 3 ha elementi strutturali prodotti con questa tecnologia. Anche la porta USB-C è in titanio stampato in 3D, una scelta che permette di ottenere componenti più sottili usando meno materiale, con ricadute sia sul peso che sui costi di produzione.

Ora Apple sta studiando se lo stesso approccio può funzionare con l’alluminio, il materiale base dei modelli iPhone standard e degli Apple Watch non-Ultra. La differenza è notevole, il titanio stampato in 3D viene usato per componenti piccoli e specifici, mentre stampare un intero telaio in alluminio è un’operazione molto più ambiziosa.

Cosa significherebbe per i prezzi

Il potenziale vantaggio è duplice. La stampa 3D riduce lo spreco di metallo, si deposita solo il materiale necessario, invece di partire da un blocco pieno e scavarlo, e semplifica alcune fasi dell’assemblaggio. Produzione più efficiente significa costi più bassi, che Apple potrebbe trasferire ai consumatori sotto forma di prezzi ridotti o, più probabilmente, assorbire per compensare l’aumento dei costi della RAM e di altri componenti che stanno facendo lievitare i costi di produzione.

Visto che Apple sta pagando il doppio per i chip di memoria a causa della crisi legata alla corsa all’AI, qualsiasi risparmio sulla produzione meccanica è il benvenuto.

Per ora resta uno studio

Bloomberg precisa che la stampa 3D in alluminio è ancora in fase di studio, non è stata annunciata per nessun prodotto specifico. Apple sta anche preparando una nuova palette di colori per i prossimi iMac, attesi più avanti quest’anno.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 9 mar 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
9 mar 2026
