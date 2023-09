iPhone mini: Apple vuole mandarlo in pensione

A quanto pare l’iPhone mini è giunto al capolinea. Lo smartphone più piccolo dell’azienda della “mela morsicata”, infatti, si prepara ad uscire di scena, probabilmente a causa dello scarso successo che nel tempo ha ottenuto, diversamente da quanto in principio si poteva ipotizzare e, ovviamente, da quanto auspicato da Apple.

iPhone mini al capolinea

A riferire la notizia è stato, nelle scorse ore, l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui le scorte di iPhone 13 mini si stanno esaurendo e sulla versione americana dell’Apple Store la stima per la spedizione è di 2-3 settimana per alcuni modelli e addirittura di 6-8 settimane per altri modelli.

Questa carenza lascia per l’appunto presupporre che lo smartphone più compatto del colosso di Cupertino sta per dire addio al mercato, pertanto chi predilige questa variante farebbe bene ad effettuarne ora l’acquisto (magari su Amazon, dove talvolta è proposto in sconto) prima che sia troppo tardi.

Le prime avvisaglie, è bene tenerlo presente, erano già arrivate lo scorso anno, quando Apple ha deciso di non lanciare una versione mini di iPhone 14, ma ha preferito lasciare il 13 mini come opzione più economica del listino.

Insomma, mentre inizialmente sembrava esserci una forte domanda per un “melafonino” di dimensioni inferiori, i dati più recenti suggeriscono invece che il modello mini ha totalizzato vendite ridotte rispetto alle altre varianti. A tal riguardo, ad aprile del 2022 il CIRP aveva stimato che iPhone 13 mini ha rappresentato solo il 3% delle vendite complessive di iPhone 13 negli in terra a stelle e strisce durante il primo trimestre dell’anno.