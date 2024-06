iPhone: modello pieghevole da 7,9" con design avvolgente

Apple non ha ancora fatto il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli, ma secondo voci di corridoio che circolano ormai da tempo l’azienda avrebbe in cantiere il lancio di più dispositivi parte della categoria. Proprio a tal riguardo, nelle scorse ore, l’analista Jeff Pu di Haitong International ha fatto sapere che il colosso di Cupertino è al lavoro su un iPhone foldable con display da 7,9 pollici che andrà a caratterizzarsi per l’adozione di un “design avvolgente”, per usare i suoi stessi termini.

iPhone pieghevole con design avvolgente

Andando più in dettaglio, secondo l’analista, lo stesso che di recente ha previsto l’arrivo di un iPhone 17 Slim al posto del modello Plus, l’iPhone pieghevole non presenterà un design a conchiglia come i Samsung Galaxy Z Flip e neppure a libretto come i Galaxy Z Fold, ma potrebbe invece somigliare al Mate Xs2 di Huawei, con lo schermo che si piega esternamente e si appoggia sulla parte posteriore dello smartphone.

Per quel che concerne le tempistiche di arrivo sul mercato, l’analista riferisce che l’iPhone pieghevole dovrebbe essere lanciato a fine 2026.

L’analista si è soffermato anche sul form factor che dovrebbe avere quello che secondo i rumor sarà in realtà il primo prodotto pieghevole realizzato dalla “mela morsicata”, vale a dire il MacBook da 20,3 pollici, che dovrebbe presentare fattezze simili, in fatto di design e tipo di piega, al laptop ThinkPad X1 Fold di Lenovo.

La data prevista da Jeff Pu per la produzione di massa del MacBook pieghevole precede di un anno quella dell’iPhone foldable e dovrebbe pertanto corrispondere a fine 2025.