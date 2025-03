iPhone pieghevole: cerniera in vetro metallico

In base a quelle che sono le più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina, Apple ha scelto il vetro metallico per la realizzazione della cerniera del primo iPhone pieghevole. Si tratta di un dato di particolare rilievo, in quanto in tal modo dovrebbe essere garantita una maggiore resistenza alla deformazione e una riduzione del rischio di pieghe sullo schermo.

iPhone pieghevole: liquid metal per la cerniera

La cerniera è uno dei componenti più critici in un device pieghevole, visto e considerato che è soggetta a continui stress meccanici, pertanto la scelta del materiale in questione potrebbe costituire una vera e propria svolta.

A fornire l’informazione è stato il leaker Instant Digital su Weibo, il quale suggerisce per l’appunto che il colosso di Cupertino avrebbe deciso di adottare il vetro metallico amorfo, noto anche come liquid metal, per la cerniera dell’iPhone pieghevole.

Si tratta di un materiale innovativo con una struttura atomica disordinata, a differenza dei metalli tradizionali che hanno una disposizione regolare, che offre molteplici vantaggi. In primo luogo, il vetro metallico amorfo è fino a 2,5 volte più duro del titanio, inoltre resiste meglio alla piegatura e alla deformazione, è meno soggetto a usura e corrosione e ha una finitura liscia e lucida simile all’acciaio inossidabile.

Da tenere presente che la “mela morsicata” ha già utilizzato il vetro metallico per piccoli componenti, come lo strumento di espulsione della SIM, ma sull’iPhone pieghevole sarà la prima volta che questo materiale verrà adoperato per la messa a punto di un componente meccanico fondamentale.