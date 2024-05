iPhone pieghevole: il display riparerà i graffi da solo

Da tempo si discute del possibile arrivo sul mercato del primo iPhone pieghevole e il brevetto di Apple emerso nel corso delle ultime ore andrebbe a confermare l’intenzione dell’azienda non solo di rendere disponibile sul mercato un device del genere, ma anche di farlo in maniera totalmente innovativa rispetto alla concorrenza.

iPhone pieghevole con schermo in grado di ripararsi da solo

Il primo iPhone pieghevole a giungere sul mercato, infatti, potrebbe avere un rivestimento del display in grado di ripararsi da solo, almeno in caso di graffi di lieve entità.

Il brevetto suggerisce che il rivestimento o il materiale sia in polimeri plastici. Apple potrebbe applicarlo solo nel punto di piega o magari sull’intera superficie.

L’azienda capitanata da Tim Cook resta altresì estremamente vaga sulla forma di energia impiegata per azionare la riparazione. Non è pertanto dato sapere con certezza se possa essere la luce, il calore o la corrente elettrica o altro. Tutte le opzioni sono contemplate dal brevetto, ma non è ben comprensibile se l’uso dell’una esclude l’altra o se funzioneranno in sinergia.

Purtroppo ulteriori dettagli tecnici sono estremamente scarsi e le parole usate nella descrizione del documento risultano essere volutamente di difficile interpretazione, ma quel che è senz’altro chiaro è che il colosso di Cupertino sta sviluppando un materiale dotato di questa speciale caratteristica.

È bene tenere presente che, come di consueto quando si parla di brevetti, le grandi aziende come Apple depositano quantità enormi di proprietà intellettuali con cadenza regolare, ma non sempre si concretizzano in qualcosa di reale.