 iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing: le migliori offerte bomba di oggi su Amazon
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iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing: le migliori offerte bomba di oggi su Amazon

iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing: scopri le migliori offerte bomba di oggi disponibili solo ed esclusivamente su Amazon a tempo limitato.
iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing: le migliori offerte bomba di oggi su Amazon
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iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing: scopri le migliori offerte bomba di oggi disponibili solo ed esclusivamente su Amazon a tempo limitato.

Oggi le migliori offerte bomba disponibili esclusivamente su Amazon si chiamano iPhone, Pixel, Fitbit e Nothing. Si tratta di occasioni decisamente imperdibili per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un iPhone 16 a soli 689 euro è sicuramente un regalo da prendere al volo. Devi essere veloce per aggiudicarti una di queste offerte pazzesche perché vanno a ruba e sono a tempo limitato.

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Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero

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Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67″ 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix,16GB + 512GB a soli 695 euro!

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Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67″ 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix,16GB + 512GB – Schwarz

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Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio nero opaco – Cinturino sportivo nero ossidiana – LTE a soli 483 euro!

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Smartwatch per il fitness Fitbit Versa 4 con GPS integrato, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS 15 & Android OS 9.0, Blu avio / Alluminio grigio platino a soli 167 euro!

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Pubblicato il 8 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
8 apr 2026
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