Correva l’anno 2004, il 26 ottobre per essere precisi. Ancora non sapevamo che tipo di rivoluzione avrebbe scatenato l’arrivo di iPhone poco più di un paio d’anni dopo. Dal palco di un evento dedicato alla musica (lo stesso in cui furono presentati iPod Photo e l’iPod degli U2), Steve Jobs annunciava un nuovo prodotto rivoluzionario : iPod Socks. Subito scoppiò una risata tra il pubblico in sala, ma non si trattava di uno scherzo, le calze bicolore per l’iPod furono messe in vendita a 29 dollari, in una scatola con sei colori diversi.

Sapete, ci sono tutte queste aziende che offrono custodie per il vostro iPod. A volte pensiamo che facciano più soldi loro con le custodie rispetto a noi con gli iPod. Così, abbiamo pensato di offrire anche noi qualcosa: il nostro team di designer se ne è uscito con delle calze!

iPhone Pocket is the new iPod Socks

Rimasero in commercio fino al 2012. Da lì in poi, come spesso accade per gli articoli più bizzarri legati al mondo tecnologico, divennero un pezzo da collezione. Ancora oggi è possibile trovarle all’asta su eBay, con prezzi che variano dai 75 ai 90 euro per una versione con box originale.

Questo il packaging con le calze per iPod nelle colorazioni verde, viola, grigio, blu, arancio e rosa. All’interno, per evitare fraintendimenti, c’erano anche le istruzioni.

Perdonateci se diciamo l’ovvio, ma ecco come funziona: basta infilare l’iPod nella calza per tenerlo al sicuro e al caldo. Estraetelo per collegarlo al dock o cambiare playlist. È facile come… indossare un paio di calzini.

Ecco dove avevamo già visto iPhone Pocket, la tasca per il melafonino che Apple ha presentato oggi, con un freddo comunicato stampa e senza quell’ironia che ha caratterizzato l’annuncio di Steve Jobs oltre vent’anni fa. È cambiato anche il prezzo: costerà 160 o 250 euro, a seconda della lunghezza.