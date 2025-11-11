 Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple

Apple ha presentato iPhone Pocket, realizzata in collaborazione con ISSEY MIYAKE: una tasca per il melafonino, una custodia da indossare.
Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple
Tecnologia Mobile
Apple ha presentato iPhone Pocket, realizzata in collaborazione con ISSEY MIYAKE: una tasca per il melafonino, una custodia da indossare.
Apple

iPhone Pocket è… una tasca per iPhone. È Apple stessa a descrivere così il suo nuovo accessorio molto costoso per il melafonino: 159,95 euro per quella con tracolla corta, 249,95 euro per la versione più lunga. Realizzata in collaborazione con il marchio giapponese ISSEY MIYAKE, è realizzata in maglia a coste con le qualità del plissé brevettato (qualunque cosa significhi), compatta e piacevole al tatto, con un’avvolgente struttura elastica che lascia intuire cosa contiene e offre una protezione perfetta. In altre parole, una custodia da indossare.

iPhone Pocket realizzata con ISSEY MIYAKE

Da portare legata alla borsa, in mano, sulla spalla oppure al collo, è composta da un unico pezzo di tessuto lavorato a maglia in 3D. Il materiale è 14% nylon, 85% poliestere e 1% poliuretano.

iPhone Pocket è... una tasca per l'iPhone

Nell’immagine qui sotto le diverse colorazioni della versione corta. Nell’ordine sono Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon e Black. Quella lunga è invece proposta solo nelle tinte Sapphire, Cinnamon e Black.

Le colorazioni di iPhone Pocket

Si tratta di un’edizione speciale. Sarà in vendita a partire da venerdì 14 novembre attraverso il sito ufficiale della mela morsicata e in alcuni store in giro per il mondo, incluso quello di Milano (Piazza Liberty).

La trovata è coerente con la filosofia Apple

Secondo il gruppo di Cupertino, iPhone Pocket si ispira al concept di un pezzo di stoffa/tessuto. Non sappiamo quale successo commerciale possa riscontrare un prodotto di questo tipo, considerando anche il prezzo non esattamente accessibile, ma è forse la prima volta da tempo che Apple propone qualcosa di sopra le righe.

Riuscirà come faceva un tempo a mettere a tacere i detrattori (qui i meme si sprecheranno) e a imporre un trend? Questa volta ci prova con un articolo che sa molto di fashion e poco di tech. Se presto vedremo per strada qualcuno con la tasca per smartphone, avrà avuto ragione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy S26+: render e possibili specifiche

Samsung Galaxy S26+: render e possibili specifiche
Scopri il TRUCCO per avere Apple iPad Air 7 a soli 551€ su eBay

Scopri il TRUCCO per avere Apple iPad Air 7 a soli 551€ su eBay
iPhone Air 2, Apple ferma tutto: cancellato o solo rinviato?

iPhone Air 2, Apple ferma tutto: cancellato o solo rinviato?
Android 16, arriva localizzazione più approssimativa per la privacy

Android 16, arriva localizzazione più approssimativa per la privacy
Samsung Galaxy S26+: render e possibili specifiche

Samsung Galaxy S26+: render e possibili specifiche
Scopri il TRUCCO per avere Apple iPad Air 7 a soli 551€ su eBay

Scopri il TRUCCO per avere Apple iPad Air 7 a soli 551€ su eBay
iPhone Air 2, Apple ferma tutto: cancellato o solo rinviato?

iPhone Air 2, Apple ferma tutto: cancellato o solo rinviato?
Android 16, arriva localizzazione più approssimativa per la privacy

Android 16, arriva localizzazione più approssimativa per la privacy
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti