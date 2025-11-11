Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple

iPhone Pocket è… una tasca per iPhone. È Apple stessa a descrivere così il suo nuovo accessorio molto costoso per il melafonino: 159,95 euro per quella con tracolla corta, 249,95 euro per la versione più lunga. Realizzata in collaborazione con il marchio giapponese ISSEY MIYAKE, è realizzata in maglia a coste con le qualità del plissé brevettato (qualunque cosa significhi), compatta e piacevole al tatto, con un’avvolgente struttura elastica che lascia intuire cosa contiene e offre una protezione perfetta . In altre parole, una custodia da indossare .

iPhone Pocket realizzata con ISSEY MIYAKE

Da portare legata alla borsa, in mano, sulla spalla oppure al collo, è composta da un unico pezzo di tessuto lavorato a maglia in 3D . Il materiale è 14% nylon, 85% poliestere e 1% poliuretano.

Nell’immagine qui sotto le diverse colorazioni della versione corta. Nell’ordine sono Lemon, Mandarin, Purple, Pink, Peacock, Sapphire, Cinnamon e Black. Quella lunga è invece proposta solo nelle tinte Sapphire, Cinnamon e Black.

Si tratta di un’edizione speciale. Sarà in vendita a partire da venerdì 14 novembre attraverso il sito ufficiale della mela morsicata e in alcuni store in giro per il mondo, incluso quello di Milano (Piazza Liberty).

La trovata è coerente con la filosofia Apple

Secondo il gruppo di Cupertino, iPhone Pocket si ispira al concept di un pezzo di stoffa/tessuto . Non sappiamo quale successo commerciale possa riscontrare un prodotto di questo tipo, considerando anche il prezzo non esattamente accessibile, ma è forse la prima volta da tempo che Apple propone qualcosa di sopra le righe.

Riuscirà come faceva un tempo a mettere a tacere i detrattori (qui i meme si sprecheranno) e a imporre un trend? Questa volta ci prova con un articolo che sa molto di fashion e poco di tech. Se presto vedremo per strada qualcuno con la tasca per smartphone, avrà avuto ragione.