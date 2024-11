iPhone: prezzo medio in aumento grazie ai modelli Pro

A quanto sembra, i consumatori nutrono particolare interesse per i modelli Pro, ovvero quelli di fascia alta, di iPhone, spingendo il prezzo medio oltre i 1.000 dollari. Si tratta indiscutibilmente di un vero e proprio traguardo nella storia dei prezzi di Apple.

iPhone: prezzo medio oltre i 1.000 dollari grazie ai modelli Pro

A rivelare le informazioni in questione sono i dati dell’ultimo report di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Con una media di 1.018 dollari a dispositivo, una crescita significativa rispetto ai 918 dollari rivelata nello stesso trimestre del 2023, il prezzo medio ponderato al dettaglio degli iPhone negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto di sempre. Questo aumento è attribuibile in special modo alla forte domanda per i modelli Pro e Pro Max.

A tal riguardo è bene fare una precisazione: le vendite del nuovo iPhone 16 si stanno rivelando inferiori rispetto a quelle di iPhone 15 nello stesso periodo del 2023, ma la forza complessiva di tutti i modelli Pro e Pro Max distribuiti in vari periodi del trimestre ha contribuito a spingere il prezzo medio al dettaglio ai massimi storici.

Questa tendenza mostra come i consumatori vedano sempre più gli smartphone di fascia alta come veri e propri investimenti sul lungo termine, attribuendo particolare valore alle capacità avanzate e all’espansione dello spazio di archiviazione.

Da notare che settembre è diventato un mese fondamentale nel calendario delle vendite di Apple, con un mix unico di lanci di prodotti e promozioni per i modelli di generazione precedente. Molti acquirenti aspettano che vengano rilasciati nuovi modelli, sperando di capitalizzare le ultime funzionalità. Nel mentre, altri, solitamente motivati da esigenze immediate come la sostituzione del dispositivo, sono meno inclini ad attendere e acquistare all’inizio del trimestre.