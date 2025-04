iPhone: produzione made in India al raddoppio nel 2025

Secondo quanto riferito dal The Economic Times e in base a quanto confermato da più fonti locali, Apple intende a raddoppiare il numero di iPhone prodotti in India già nel 2025, grazie a un’accelerazione guidata da Foxconn e a un piano di diversificazione produttiva più marcato, andandosi a distaccare maggiormente dalla Cina.

iPhone: accelerazione della produzione made in India nel 2025

In base a quanto già precedentemente reso noto, il colosso di Cupertino mira a produrre il 25% di tutti gli iPhone in India entro il 2027, ma i numeri del 2025 lasciano dedurre che quel traguardo potrebbe arrivare anche prima.

Il fulcro di tutto il piano è Foxconn, che ha avviato nuove linee produttive in una struttura all’avanguardia a Bengaluru. L’azienda punterebbe a produrre tra i 25 e i 30 milioni di iPhone in India nel solo 2025, più del doppio rispetto ai circa 12 milioni di unità assemblate l’anno scorso.

Le prove tecniche sono già cominciate da qualche mese, ma ora Foxconn si sta concentrando sulla produzione su larga scala, assicurandosi che vengano rispettati gli standard qualitativi elevati imposti da Apple.

A favorire il tutto c’è il programma “Made in India” promosso dal governo indiano, che prevede agevolazioni fiscali e incentivi per l’importazione dei componenti.

Ad ogni modo, gli analisti sono dell’idea che la crescita della produzione in India è perfettamente in linea con le ambizioni di Apple. Se la velocità di espansione attuale verrà mantenuta, il 25% di produzione in India potrebbe essere raggiunto già durante il 2026 prossimo, con impatti di rilievo sull’intera catena produttiva.