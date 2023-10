iPhone ricondizionato: 5 consigli di Apple per evitare fregature

Apple domina il mercato degli smartphone ricondizionati, grazie alla qualità e alla durata dei suoi iPhone, che mantengono prestazioni elevate e ricevono supporto software per anni. I modelli ricondizionati, infatti, rappresentano una soluzione vantaggiosa per chi desidera accedere all’ecosistema Apple, senza dover affrontare i costi elevati degli ultimi iPhone. Tuttavia, l’azienda di Cupertino avverte che prima di procedere all’acquisto di un iPhone ricondizionato online, è bene prestare attenzione a una serie di fattori cruciali.

iPhone ricondizionato: le 5 regole d’oro di Apple per acquistare in sicurezza

1. Informarsi sulle condizioni

Prima di tutto, se si acquista un iPhone ricondizionato online, è necessario acquistarlo da un rivenditore affidabile. Apple consiglia inoltre di informarsi sulla politica di restituzione del rivenditore.

È importante sapere quanto tempo si ha a disposizione per restituire un articolo e a quali condizioni è possibile restituirlo. Occorre inoltre verificare se esiste un sistema di certificazione per i dispositivi ricondizionati e informarsi su tale certificazione. Bisogna assicurarsi anche che l’iPhone non sia bloccato.

2. Ispezionare l’iPhone

Dopo aver controllato l’aspetto esterno dell’iPhone ricondizionato, bisogna accenderlo (assicurandosi che abbia abbastanza batteria). A questo punto, si possono presentare tre situazioni. Se l’iPhone mostra la schermata “Hello”, significa che è stato ripristinato e bisogna attivarlo per testare il suo funzionamento. Se invece il dispositivo è bloccato con un codice o un ID Apple, bisogna chiedere al venditore di sbloccarlo e di ripristinarlo nuovamente.

Infine, se l’iPhone mostra la schermata “bloccato dal proprietario”, si tratta di un dispositivo rubato o smarrito. In questo caso, Apple sconsiglia vivamente di acquistarlo o di restituirlo se lo si è già comprato online.

È anche possibile che l’iPhone visualizzi la schermata “bloccato dal proprietario”. In questo caso, Apple consiglia di non acquistare il dispositivo o di restituirlo se lo si è acquistato online.

4. Cose da controllare su iOS

Se l’iPhone non è “bloccato dal proprietario”, si può passare alla fase successiva: controllare lo stato dell’iPhone su iOS. Su alcuni modelli, è possibile verificare se le parti sono già state sostituite e se sono state sostituite con parti originali Apple. Per farlo, basta andare su Impostazioni > Generali > Informazioni.

Nella sezione Cronologia parti e riparazioni è possibile vedere quali riparazioni sono già state effettuate e se queste sono state effettuate con parti originali o con parti “sconosciute”. Come promemoria, l’uso di parti “sconosciute” può causare il malfunzionamento dell’iPhone.

Successivamente, è necessario controllare lo stato della batteria in Impostazioni > Batteria > Stato della batteria e carica. “È possibile visualizzare la capacità massima della batteria e l’eventuale presenza di messaggi importanti sulla batteria, tra cui l’eventuale degrado delle condizioni della batteria“, spiega Apple. Oltre alla batteria, è necessario assicurarsi che l’iPhone non sia bloccato da un operatore. È necessario andare in Impostazioni > Generali > Informazioni, quindi verificare che accanto a Blocco operatore sia visualizzato il messaggio ‘Nessuna restrizione SIM’. Infine, Apple consiglia di verificare che il WiFi dell’iPhone funzioni correttamente.

5. Pulsanti, schermo, ecc.

Prima di concludere l’acquisto di un iPhone ricondizionato, Apple raccomanda di testare il funzionamento dei pulsanti fisici, della fotocamera, degli altoparlanti e del microfono. Inoltre, per assicurarsi che lo schermo non abbia difetti, Apple suggerisce di andare su Impostazioni > Luminosità e display e di regolare il cursore per verificare che la luminosità cambi in base a questa impostazione.