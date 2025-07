L'iPhone salva un alpinista grazie all'SOS satellitare (che funziona senza rete)

Un uomo di 53 anni bloccato a 3000 metri di altitudine con il polso fratturato e nessun modo per chiamare aiuto. La storia poteva finire male, invece è diventata la dimostrazione perfetta di come la tecnologia possa salvare vite umane anche nei luoghi più isolati del pianeta.

Salvato dai satelliti: come funziona l’iPhone senza rete

La montagna Snowmass in Colorado non perdona errori. L’alpinista americano lo sapeva bene, ma durante una discesa con la tecnica del glissading (scivolate controllate lungo i pendii) qualcosa è andato storto. Una caduta, un polso fratturato, e improvvisamente quello che era un’avventura si trasforma in un incubo di sopravvivenza. Da solo, ferito, senza possibilità di continuare la discesa e soprattutto senza nemmeno una tacca di segnale sul telefono. In montagna, quando sei davvero nei guai, l’impossibilità di comunicare può essere fatale.

Qui entra in scena l’SOS di emergenza via satellite dell’iPhone. Disponibile dal modello 14 in poi, funziona anche quando non c’è traccia di rete mobile o WiFi. In pratica, il telefono si connette direttamente ai satelliti in orbita bassa, serve solo un cielo aperto sopra la testa. Trasmette messaggi di testo e la posizione GPS esatta, e non serve alcun abbonamento aggiuntivo.

L’alpinista ferito non ha contattato direttamente i soccorsi, ma ha scritto alla famiglia. Il messaggio conteneva due informazioni vitali: “Mi sono fatto male” e le coordinate GPS precise della sua posizione. La famiglia ha immediatamente allertato i soccorsi specializzati. In poche ore, quello che poteva diventare una ricerca disperata nell’immensità delle montagne del Colorado si è trasformato in un intervento mirato. I soccorritori sapevano esattamente dove andare.

Non solo Apple

Prima dei satelliti di emergenza, un incidente in alta montagna significava spesso una corsa contro il tempo con pochissime possibilità di successo. Le ricerche potevano durare giorni, se mai il disperso veniva ritrovato. Ora basta un iPhone (o la serie Google Pixel 9) per trasformare l’isolamento totale in una linea diretta con il mondo.

Google sta preparando funzioni simili per Android 15, e altri produttori seguiranno a ruota. La connettività satellitare sui telefoni non sarà più un lusso per pochi, ma sta diventerà uno standard di sicurezza.