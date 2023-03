iPhone 14: SOS emergenze via satellite in Italia

Come promesso da Apple all’inizio del mese, gli utenti italiani possono finalmente utilizzare la funzionalità SOS emergenze via satellite, se non è disponibile la copertura di rete mobile. Ovviamente è riservata solo ai possessori dei nuovi iPhone 14, sul quale è installato iOS 16.4.

SOS emergenze via satellite: come funziona

La funzionalità SOS emergenze via satellite sfrutta la costellazione di Globalstar in orbita terrestre bassa (LEO) per consentire agli utenti di inviare e ricevere messaggi, quando non sono coperti dalle reti cellulare e WiFi. È possibile anche condividere la posizione geografica con amici e familiari tramite l’app Dov’è. Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14.

Se l’utente non è in grado di comporre il 112 (numero di emergenza europeo) è possibile utilizzare SOS emergenze premendo il tasto laterale e uno dei tasti del volume. Viene quindi mostrato un questionario che guida l’utente nella segnalazione dell’emergenza. Successivamente è necessario seguire la guida per puntare l’iPhone verso il cielo nella giusta direzione.

Considerata la distanza dei satelliti, l’invio e ricezione dei messaggi non sono immediati. Nonostante l’algoritmo di compressione che riduce le dimensioni fino a 3 volte, l’invio e ricezione possono richiedere fino a 15 secondi. Ovviamente il corretto funzionamento dipende soprattutto dall’assenza di ostacoli nelle vicinanze che impediscono la connessione satellitare.

Oltre che in Italia, il servizio è disponibile anche in Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti. In futuro potrebbero essere aggiunti altri contenuti (audio e video), ma non sarà possibile effettuare chiamate, in quanto servirebbe un’antenna esterna.