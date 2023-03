iPhone SE 2a generazione ricondizionato: il prezzo? 187€ su Amazon

Non sappiamo se preferisci usarlo come “muletto” o sei un semplice collezionista, sta di fatto che l’offerta di oggi presente su Amazon ti stupirà.

Oggi puoi acquistare infatti un iPhone SE di seconda generazione ricondizionato e in condizioni eccellenti a soli 187,90 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Questo modello prevede 64GB di memoria e e si presenta praticamente come nuovo.

iPhone SE di seconda generazione ricondizionato: perché ne vale la pena

Una soluzione perfetta, abbiamo detto, per i collezionisti ma anche per coloro che fossero alla ricerca di un secondo telefono senza spendere troppo, magari per il lavoro o altre faccende. Con iPhone SE di seconda generazione potrai avere un muletto di lusso, forte del suo display Retina HD da 4.7 pollici, resistente all’acqua e alla polvere e con tecnologia touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Il piccolo e compatto smartphone comprende anche una fotocamera da 12 megapixel con grandangolo, modalità Ritratto, Illuminazione Ritratto, Controllo Profondità, Smart HDR di nuova generazione e registrazione video in 4K. Presente anche una fotocamera anteriore da 7 megapixel.

Il prodotto si presenta in condizioni eccellenti, nel senso che non mostra segni di danni visibili ed ha una batteria che supera almeno l’80% di capacità rispetto al nuovo. Professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati Amazon, sei anche coperto da una garanzia di 1 anno.

Cosa aspetti dunque? iPhone SE di seconda generazione può essere tuo al super prezzo di 187 euro: imperdibile.

