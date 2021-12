iPhone SE 3, il debutto è previsto a marzo 2022

Buone nuove per tutti coloro che apprezzano la variante, per così dire, economica del “melafonino” e che sono in attesa del lancio di un nuovo modello di iPhone SE. Stando infatti a quanto reso noto da un recente report di TrendForce, la nota società di analisi taiwanese, iPhone SE 3 dovrebbe fare il suo debutto sul mercato nel primo trimestre del 2022, più precisamente nel mese di marzo.

iPhone SE 3: 5G e chip Apple A15

Sempre secondo il report, il nuovo modello di iPhone SE supporterà la connettività 5G e porterà in dote il chip Apple A15, che è già presente su iPhone 13. Il dispositivo, inoltre, potrebbe essere il primo della gamma a sfruttare il doppio obiettivo per la fotocamera. Per quel che concerne il design, invece, non sono previste particolari novità.

Ecco, di seguito, una parte di ciò che si legge nel report.

Apple rimane con il piano di rilasciare il suo iPhone SE di terza generazione in 1Q22 e quattro modelli sotto una nuova serie in 2H22. L'iPhone SE di terza generazione dovrebbe essere uno strumento importante per aiutare Apple a stabilire una presenza nel segmento di mercato per gli smartphone 5G di fascia media. Si prevede che il suo volume di produzione per il 2022 raggiunga i 25-30 milioni di unità.

Non risultano disponibili ulteriori informazioni in merito alle specifiche, ma presumibilmente il dispositivo sarà dotato dello stesso display LCD da 4,7 pollici presente pure sul modello attuale e di cui Apple sembra essere abbastanza soddisfatta e di tasto home con Touch ID. Ci aspetta poi una maggiore quantità di RAM e uno storage interno più ampio.

Per chi non lo ricordasse, il primo iPhone SE è stato lanciato da Apple a marzo del 2016 ed è stato commercializzato sino a settembre del 2018. Ad aprile 2020 l'azienda ha poi lanciato la seconda generazione che è quella attualmente ancora in commercio.