iPhone SE 4: al via la produzione della fotocamera

L’iPhone SE 4 è senza dubbio alcuno uno dei dispositivi Apple più chiacchierati e attesi di sempre. Se ne discute da tempo e ormai al lancio non dovrebbe mancare molto, almeno non stando alle più recenti indiscrezioni. Infatti, in base ad alcuni rumor provenienti dalla corea e relativi alla produzione di componenti, pare proprio che l’azienda di Tim Cook lancerà lo smartphone a marzo 2025.

iPhone SE 4: produzione di massa dei componenti della fotocamera frontale

Andando più in dettaglio, LG Innotek inizierà la produzione di massa dei componenti della fotocamera frontale per l’iPhone SE 4 a dicembre prossimo. Attualmente, invece, sarebbero in corso gli ultimi test.

Considerando il fatto che solitamente Apple riceve questi componenti tre mesi prima del lancio dei suoi dispositivi, ciò suggerisce un debutto del nuovo smartphone per marzo prossimo, appunto, similmente alle precedenti versioni SE.

Ricordiamo che il dispositivo dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 500 dollari e dovrebbe presentare un design simile all’iPhone 14 di base. Le specifiche vociferate sino ad ora fanno riferimento includono un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, un nuovo chip della serie A, una porta USB-C, una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel, 8 GB di RAM per supportare Apple Intelligence e il primo modem 5G interno di Apple.

L’attuale iPhone è stato rilasciato da Apple a marzo 2022, motivo per cui il nuovo modello è particolarmente atteso da tutti coloro che da tempo attendo un refresh della variante “economica” dello smartphone del colosso di Cupertino e non intendono “accontentarsi”di acquistare un precedente modello classico a prezzo eventualmente ridotto.