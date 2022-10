iPhone SE 4: avrà il display da 6,1" e il notch

L’iPhone SE di quarta generazione sarà dotato di un display da 6,1 pollici e disporrà anch’esso del tanto discusso notch sulla parte superiore dello schermo, al pari di iPhone XR e modelli successivi, ad eccezione dei nuovissimi iPhone 14 Pro e Pro Max che portano in dote la Dynamic Island. A riferirlo è stato l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC).

iPhone SE 4 come iPhone XR

Più nello specifico, Young ha condiviso le sue analisi con la redazione di MacRumors a cui ha fatto sapere che l’iPhone SE 4 è atteso per il 2024 (quindi a distanza di due anni dal modello attuale) e dovrebbe disporre delle specifiche tecniche di cui sopra, andando quindi a offrire un design in tutto e per tutto simile a al modello XR, ovvero quello che ha rappresentato la base dell’offerta 2018 di Apple.

Chiaramente, il riferimento è ad iPhone XR e non ad iPhone 11 poiché pur condividendo buona parte del design, il secondo dispone di una doppia fotocamera posteriore che invece dovrebbe essere assente sul futuro SE, in continuità con quanto offerto sino a questo momento sui precedenti modelli.

Da notare che attualmente non è ancora chiaro cosa conterrà di preciso la tacca del prossimo “melafonino” SE. Le più recenti indiscrezioni ipotizzano l’assenza della TrueDepth Camera necessaria per l’utilizzo del FaceID, considerando che lo smartphone potrebbe offrire un sensore TouchID posizionato sul tasto laterale come accade su altri prodotti Apple di fascia media. La tesi, dunque, è che ci si possa ritrovare con un notch vuoto, con una tacca che funge più da elemento estetico che funzionale, come succede sugli ultimi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici e sui MacBook Air con chip M2.