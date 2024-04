iPhone SE 4: display OLED, Face ID e altre novità

All’inizio del prossimo anno, dovrebbe venire lanciato sul mercato il tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 e a quanto pare il dispositivo porterà in dote alcune importanti modifiche rispetto al modello attualmente in carica.

iPhone SE 4: display OLED, Face ID e tacca sullo schermo

Stano infatti a quanto comunicato nelle scorse ore dal programmatore freelance Nguyen Phi Hung, diversamente da iPhone SE 3, che è stato rilasciato nel 2022 e si basava su iPhone 8, iPhone SE 4 sarà basato su iPhone 13. Ciò sta a significare che sarà il primo iPhone SE a disporre di display OLED, Face ID e tacca sullo schermo.

Il programmatore sostiene che il dispositivo avrà un display da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Inoltre, il processore A16 Bionic, attualmente impiegato per alimentare iPhone 15 e 15 Plus, andrà a fornire maggiori prestazioni allo smartphone. Verrà utilizzato anche il chip modem Snapdragon X70 5G, sfruttato anch’esso nella serie iPhone 15, insieme al chip Apple U1 Ultra Wideband che funziona per fornire un tracciamento più preciso con l’AirTag.

Altre specifiche rese note sono 6 GB di RAM LPDDR5 e memoria flash NVMe da 128 GB/512 GB. Il “melafonino” includerà il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3 e il connettore USB-C 2.0. La fotocamera posteriore singola sul retro sarà dotata di un sensore di immagine Sony IMX503 da 12 MP con apertura f/1.8, non supporterà la modalità notturna, ma non mancheranno modalità cinematografica 1080p, HDR intelligente, fotografia AI e modalità ritratto.

La batteria avrà una cella da 30xx mAh e sarà supportata la ricarica cablata da 20 W e quella wireless da 12 W.

L’iPhone SE 4 misurerà 148,5 x 71,2 x 7,8 mm e peserà 166 g. Sarà realizzato in lega di alluminio serie 7000 e la parte anteriore e quella posteriore saranno entrambe in vetro.