iPhone SE 4 in arrivo nel 2025: addio pulsante Home

Apple dovrebbe immettere sul mercato l’iPhone SE 4 all’inizio del 2025, tre anni dopo l’uscita della terza generazione della gamma entry-level. Secondo Bloomberg, Apple coglierà l’occasione per lanciare anche un nuovo iPad Air e una serie di accessori.

iPhone SE 4 senza pulsante Home

Ma torniamo all’iPhone SE 4, che si dice adotterà il design dell’iPhone 14. Ricordiamo che gli iPhone SE utilizzano sempre componenti di modelli precedenti per contenere i costi. Per la prima volta, l’iPhone SE non avrà l’iconico pulsante Home per il lettore di impronte digitali Touch ID. Al suo posto troveremo una tacca nella parte superiore dello schermo, che ospiterà i sensori necessari per il riconoscimento facciale Face ID.

iPhone SE 4: un iPhone 14 con un solo sensore fotografico?

Un’altra grande novità per la gamma è che Apple introdurrà uno schermo AMOLED in sostituzione della tecnologia LCD, che promette una qualità di visualizzazione senza dubbio migliore. D’altra parte, l’iPhone SE 4 continuerà a fare concessioni sul fronte fotografico, mantenendo una singola fotocamera grandangolare sul retro.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, Apple non ha l’abitudine di utilizzare chip di diverse generazioni. Molto probabilmente l’iPhone SE 4 sarà dotato dello stesso SoC A18 dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Plus. Possiamo anche aspettarci un aumento della quantità di RAM, dato che le funzioni di Apple Intelligence richiedono molta RAM.

Quanto costerà l’iPhone SE di 4a generazione?

La grande incognita dell’iPhone SE 4 rimane il prezzo. In Italia, il suo predecessore costava 529 euro al momento dell’uscita. Ma si basava sul telaio dell’iPhone 8, un dispositivo che all’epoca aveva cinque anni in più. Qui la differenza tra l’iPhone 14, che funge da riferimento per l’iPhone SE 4, e l’iPhone SE 4 sarà di soli tre anni. Possiamo quindi aspettarci un aumento di prezzo, soprattutto in considerazione dell’integrazione di Face ID e della politica dei prezzi adottata da Apple in Europa negli ultimi anni.