iPhone SE 4: in arrivo nel 2025 con display OLED

Nel corso delle ultime ore, sono emerse alcune interessanti indiscrezioni in merito alla quarta generazione di iPhone SE che andrà a succedere quella attualmente in carica. Stando a quanto riferito, farà capolino sul mercato nel 2025 e andrà a caratterizzarsi per l’adozione di un display OLED.

iPhone SE: quarta generazione nel 2025 con display OLED

A riferire la cosa è stata la redazione della testata tecnologia sudcoreana The Elec, sottolineando però che in merito alla data di lancio non sono state prese ancora decisioni definitive.

Secondo la fonte, infatti, lo smartphone era inizialmente previsto per il 2024, ma recentemente il lancio è stato posticipato al 2025 a causa di problemi con il fornitore di display BOE, in quanto impossibilitato nel rispettare gli standard qualitativi imposti da Apple.

Questa non è tuttavia la prima volta che BOE si ritrova a dover fare i conti con uno scenario del genere. Recentemente, ad esempio, sarebbe già accaduto per i futuri iPhone 15.

È chiaro che, alla luce dei fatti, il colosso di Cupertino farebbe decisamente meglio ad affidarsi esclusivamente agli altri due colossi dell’industria degli OLED, ovvero Samsung ed LG, ma per risparmiare si cerca comunque di far funzionare le cose.

In merito al resto delle specifiche tecniche dello smartphone, non sono ancora noti molti dettagli, ma ulteriori voci di corridoio sono concordi nel sancire l’abbandono definitivo del classico design con ampie cornici inferiori e superiori in favore di uno a tutto schermo con notch. Inoltre, dovrebbe sancire l’abbandono definitivo del Touch ID con l’adozione dell’ormai onnipresente Face ID.