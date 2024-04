iPhone SE 4: ulteriori conferme sul design

Apple dovrebbe lanciare sul mercato iPhone SE 4 nel 2025, almeno stando alle indiscrezioni, e a quanto pare il dispositivo andrà a caratterizzarsi per una riprogettazione completa, così da risultare allineato al design di iPhone 14 del 2022.

iPhone SE 4: le immagini della custodia svelano una riprogettazione totale

La presunta dimostrazione della cosa è data da uno screenshot di un video che è stato condiviso su X dal leaker noto come “Majin Bu”, rivelatosi più volte affidabile nel corso del tempo per quel che concerne le indiscrezioni relative al versante Apple.

Lo screenshot, visibile di seguito, mostra una custodia in silicone attorno a uno stampo in alluminio con inciso il testo “‌iPhone‌ SE4”e va per l’appunto a confermare i rapporti secondo cui liPhone SE‌ di quarta generazione si caratterizzerà per un design a tutto schermo simile a quello di iPhone 14, con una tacca che ospita l’array di fotocamere TrueDepth per Face ID, ma con un unico modulo fotocamera posteriore come il modello attuale.

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 30, 2024

Ricordiamo che l’attuale ‌iPhone SE‌ ha invece un design simile a quello di ‌iPhone‌ 8, con grandi cornici e un pulsante Home con Touch ID.

Per quel che concerne il resto delle specifiche, l’iPhone SE‌ di quarta generazione potrebbe rifarsi sempre in gran parte a quanto proposto per iPhone 14‌, inclusa l’autenticazione ‌Face ID‌ e un display OLED da 6,1 pollici fornito da BOE, ma con una singola fotocamera posteriore, un pulsante Azione e una porta USB-C. Ad ogni modo, ulteriori dettagli emergeranno sicuramente nei mesi a venire, con l’avvicendarsi del momento del lancio.