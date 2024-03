iPhone SE 4: Samsung non fornirà i pannelli OLED

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, BOE sarà il principale fornitore di Apple per i pannelli OLED per iPhone SE di quarta generazione. Di Samsung non vi è più traccia, pare si sia ritirata dalle trattative.

iPhone SE 4: BOE sarà il principale fornitore OLED

Andando più in dettaglio, Samsung Display, BOE e Tianma hanno discusso con Apple per la fornitura dei pannelli OLED, ma il colosso sudcoreano ha dovuto fare un passo indietro nelle trattative a causa di problemi di prezzo, nonostante avesse un inventario OLED derivante dagli iPhone 14 da cui attingere.

Secondo quanto riferito, l’azienda di Cupertino ha offerto 25 dollari per pannello, ma la proposta finale di Samsung è stata di 30 dollari, ben maggiore rispetto a quella dei due produttori cinesi. Questa scelta lascia BOE e Tianma come potenziali fornitori, ma Tianma non ha ancora soddisfatto i requisiti di qualità di Apple, lasciando a BOE la possibilità di aggiudicarsi la maggior parte degli ordini o addirittura tutti.

A quanto pare, i prezzi dei pannelli per iPhone SE 4 sono nettamente inferiori rispetto a quelli addebitati dai fornitori per i display OLED impiegati sui recentissimi iPhone 15. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i pannelli per iPhone SE 4 utilizzeranno parti legacy identiche a quelle utilizzate per iPhone 14 e iPhone 145. Ciò sta pertanto a significare che i fornitori non dovranno fare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo.

Ricordiamo che iPhone SE‌ 4 dovrebbe avere un design simile ad iPhone 14, con un display OLED da 6,1 pollici, Face ID invece di Touch ID, una porta USB-C, un pulsante Azione e nessun tasto Home. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire nel 2025.