iPhone SE: il prossimo modello sarà come iPhone XR

A marzo dell’anno corrente Apple ha introdotto una nuova generazione di iPhone SE, ma con ogni probabilità a stretto giro verrà già rilasciato un altro modello dello smartphone “economico” dell’azienda, con un design differente rispetto a quello che è stato adottato sino ad ora.

iPhone SE: nuovo modello con design rinnovato

Stando infatti a quanto riferito da Jon Prosser durante una puntata del podcast “Geared UP”, la nuova versione di iPhone SE potrebbe essere rilasciata il prossimo anno ed è atteso un cambiamento sul fronte estetico, andando ad abbandonare il design di iPhone 8 con cornici spesse e tasto Home e adottando quello più al passo con i tempi di iPhone XR, con bordi ridotti, notch e Face ID.

Per quanto riguarda le specifiche hardware, non sono state fatte dichiarazioni, ma si ipotizza che il futuro modello di “melafonino” economico possa portare in dote il medesimo processore di quello attualmente in commercio, ovvero l’Apple A15 Bionic, una mossa questa che risulterebbe essere in perfetta linea con quanto il gruppo di Cupertino avrebbe deciso di di fare pure con iPhone 14, conservando lo stesso chip della precedente generazione.

Un possibile miglioramento è altresì atteso relativamente alle fotocamere, specie sul piano software, magari con l’introduzione della modalità notturna.

Un aspetto importante del prossimo SE riguarda anche il display: qualora il dispositivo andasse effettivamente ad ereditare il form factor del modello XR, si passerebbe dai 4,7″ dell’attuale versione ai 6,1″, il che decreterebbe in maniera definitiva la scomparsa degli smartphone Apple ultra-compatti.

