iPhone: un modello radicalmente diverso per il ventennale

L’iPhone che Apple lancerà sul mercato nel 2027, dunque in occasione del ventennale, sarà un dispositivo radicalmente diverso rispetto a qualsiasi altro modello precedente. Lo si apprende da un recente report di ETNews, secondo cui il device sarà senza bordi visibili, avrà uno schermo curvo su tutti e quattro i lati, disporrà di tecnologie AI avanzate grazie alla memoria Mobile HBM e potrà contare su design quasi totalmente in vetro.

iPhone: rivoluzione attesa per il 2027

La principale novità è quella relativa al display. Apple sta esplorando l’uso della tecnologia “four-edge bending”, la quale permetterebbe al pannello OLED di curvarsi su tutti i lati, restituendo un dispositivo privo di cornici, con i contenuti che scorrono in continuità, garantendo una vera esperienza immersiva full-screen.

Per raggiungere questo obiettivo, verrà introdotto il Face ID sotto lo schermo, ma potrebbero essere disponibili anche tecnologie di fotocamere invisibili da LG Innotek, che scompaiono quando non attive grazie a lenti “freeform” avanzate.

Per il ventennale dell’iPhone, Apple intende dare al suo smartphone pure maggiore potenza AI, cosa che otterrà grazie a un tipo di memoria avanzata chiamata Mobile High Bandwidth Memory (HBM), in grado di offrire larghezze di banda estremamente elevate, consumi ridotti e una capacità di elaborazione in tempo reale perfetta per grandi modelli linguistici, riconoscimento immagini e funzioni AI complesse gestite localmente.

Apple starebbe già discutendo con Samsung e SK hynix per garantire forniture e compatibilità con la prossima generazione di chip progettati per iPhone.

Considerando il maggior consumo energetico che un iPhone del genere dovrà sostenere, Apple potrebbe introdurre batterie al silicio, più dense e leggere delle attuali agli ioni di litio, e driver OLED a 16nm FinFET, in grado di migliorare l’efficienza energetica del display.